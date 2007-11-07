Диакате: выиграем у МЮ. Чувствую!

Защитник "Динамо" считает, что проблемы команды лежат в плоскости психологии.

"Силы есть, и мы можем играть на хорошей скорости весь матч. Команде нужна, прежде всего, стабильность. А сейчас, мне кажется, ее нет - за три месяца у нас уже третий тренер. Думаю, что сейчас мы должны максимально погрузиться в работу с Олегом. Он прекрасный человек, хороший тренер. И нам обязательно пригодится его футбольный опыт. Он играл в Англии, в большом клубе, мы знаем это. Только, пожалуйста, дайте ему поработать. И вы увидите, будет результат", - сказал сенегальский футболист.

Диакате оптимистично настроен на матч с англичанами: "Хорошо, что мы не фавориты. «Манчестер» — один из величайших клубов мира и, конечно, он фаворит в будущей игре. Но если мы победим такого фаворита, то это будет для нас настоящим подъемом. Знаете, мы можем выиграть. Я чувствую!".

Football.ua