Украинский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Америке

В матче второго раунда в упорной борьбе киевлянин одолел Райна Вильямса из США - 6:4, 4:6, 6:4. Матч длился 2 часа 10 минут. На счету А.Долгополова 6 эйсов и 1 двойная ошибка. Его соперник отличился 15-ю эйсами и 5-ю двойными ошибками. Во втором сете А.Долгополов не реализовал 8 брекпойнтов.

За выход в полуфинал в ночь на субботу по киевскому времени украинец поспорит с Маринко Матошевичем из Австралии.

Как сообщал УНИАН, в основной сетке турнира в Мемфисе в мужском и женском соревнованиях было заявлено три представителя Украины. Илья Марченко и Леся Цуренко выбыли из борьбы на ранних стадиях турнира.