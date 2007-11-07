Луческу: у нас было 65 минут хорошего футбола

После матча "Шахтер" – "Милан" первым на встречу с журналистами вышел наставник хозяев Мирча Луческу. Румынский специалист выглядел расстроенным, и, видимо, несколько удивленным результатом встречи своих подопечных с «россо-нери»:

"Две игры с «Миланом» выглядят как одно целое. Сегодня у нас было 65 минут хорошего футбола, с добротной организацией игры: у «Милана» практически не было ни одного голевого момента, мы довольно хорошо закрывали все зоны, наши игроки неплохо действовали в середине поля. Были 3-4 эпизода, которые можно было бы реализовать. Если бы кто-то из наших игроков не побоялся, бросился и сыграл в падении – смог бы забить гол. Казалось, игра идет к ничьей – по тем моментам, по владению мячом, можно было это допустить".

Переломным моментом безусловно стал выход Филиппо Индзаги: "После 65 минуты, когда на поле появился Индзаги, мы допустили ошибку – не вышел Рац вместе с другими игроками, а два центральных защитника не имели права пускать Индзаги себе за спину. Я предупреждал перед игрой, чтобы наши защитники постоянно находились перед нападающим соперником. Все вышли, Рац остался, – разумеется, пошла проникающая передача, и для Индзаги было очень просто реализовать этот момент. Естественно, команда раскрылась, и стало ясно, что в таких играх оборонительные действия, вероятно, более важны. Да, мы вроде бы атаковали, создавали моменты, но, к сожалению, ничего из них не вышло. Это, наверное, характеристика нашей команды – молодые игроки не всегда выполняют игровые и тактические задумки. Если говорить о третьем голе, Дарио Срна не должен был обыгрывать игрока в статическом положении. В последние 25 минут, нужно отметить, были недостаточно хороши атакующие действия", - сказал Луческу.

Тренер горняков уже думает о следующем важном матче с киевлянами: "Сейчас нам нужно сразу же восстановиться и начинать готовиться к игре внутреннего чемпионата с «Динамо», кроме этого в Лиге чемпионов осталось 2 встречи. Единственное, чего хотелось бы, – чтобы из таких игр мы делали выводы, и не допускали тех же самых ошибок. Не нормально 65 минут сыграть на высоком уровне, с полной дисциплиной, и после этого 25 минут теряться", -подытожил тренер.

По материалам пресс-службы ФК «Шахтер»