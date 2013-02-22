Блохин: Как говорят во Франции, «се ля ви»

«Персоналии я обсуждать не буду. Кто не накрывал мячи, тоже обсуждать не буду. Что же касается общей оценки, то имея преимущество в двух матчах, мы пропустили два гола со «стандартов». Других возможностей у «Бордо» не было. Повторюсь, надо использовать свои моменты. Не используя такие возможности, какие были у нас в обоих матчах с «Бордо», выигрывать тяжело. То, что так происходит, говорит о нехватке индивидуального мастерства», - заявил Блохин на пресс-конференции.

Относительно отсутсвия агрессии в финальных атаках «Динамо» тренер сказал следующее:

«Что мы сейчас имеем, то имеем, это изменить пока не удается», - цитирует тренера пресс-служба киевлян.

Блохин пожаловася на нехватку форварда, который может поставить завершающую точку в атаке:

«Я не жалуюсь, но мы работаем с тем материалом, который есть. И я удовлетворен тем, что мы показываем по состоянию на данный момент. А плакаться в рукав, жаловаться, что все плохо — это самый простой выход. Что есть, то есть. Что-то успеваем привить команде, что-то еще нет. Но то, что у нас нет форварда, который может поставить завершающую точку в атаке — это да»

На отсутствие практики тренер, однако, ссылаться не стал.

«Ссылаться на февраль — это самое просто оправдание. Я принимаю критику, которая есть. Мы должны были проходить «Бордо». А про февральский или весенний футбол вы от меня ни слова не услышите.»

В завершение тренер добавил следующее: «Такое бывает в футболе. Как говорят, тут, во Франции, «се ля ви». Что сделаешь, такова жизнь. Надо воспринимать так, как оно есть».