Федерация регби Украины получила статус национальной
Федерация регби Украины получила статус национальной.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом было объявлено на заседании президиума ФРУ.
Президент федерации Владислав Булгаков отметил, что ФРУ шла к этому с момента своего создания, больше двадцати лет.
«Безусловно, это очень важный шаг в развитии. Национальный статус предусматривает расширение сотрудничества с Министерством образования, а это только ускорит наш прогресс. Кроме того, вопрос коммуникаций с властью теперь, я надеюсь, будет несколько упрощен. Особенно учитывая тот факт, что в этом году мы стартуем в цикле подготовки национальных команд к Олимпийским играм. Кроме того, получение национального статуса однозначно послужит толчком к развитию областных федераций и их взаимодействия со спорткомитетами», - сказал он.
Напомним, что впервые одна из разновидностей этого вида спорта регби-7 будет представлена на Олимпийских играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро.