Федерация регби Украины получила статус национальной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было объявлено на заседании президиума ФРУ.

Президент федерации Владислав Булгаков отметил, что ФРУ шла к этому с момента своего создания, больше двадцати лет.

«Безусловно, это очень важный шаг в развитии. Национальный статус предусматривает расширение сотрудничества с Министерством образования, а это только ускорит наш прогресс. Кроме того, вопрос коммуникаций с властью теперь, я надеюсь, будет несколько упрощен. Особенно учитывая тот факт, что в этом году мы стартуем в цикле подготовки национальных команд к Олимпийским играм. Кроме того, получение национального статуса однозначно послужит толчком к развитию областных федераций и их взаимодействия со спорткомитетами», - сказал он.

Напомним, что впервые одна из разновидностей этого вида спорта регби-7 будет представлена на Олимпийских играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро.