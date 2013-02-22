Киевское «Динамо» проиграло в Бордо

Первый матч в Киеве недельной давности завершился вничью со счетом 1:1.

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра во Франции проходила в упорной и напряженной борьбе. Более того, киевляне владели инициативой на протяжении большей части матча, но довести свои моменты до логического завершения – гола в ворота соперника, им так и не удавалось. Что касается команды хозяев, то они куда более рационально использовали свои шансы. Так, в первом тайме «жирондинцы» имели всего один опасный момент и легко его превратили в гол. После подачи с углового мяч несколько раз срикошетил и попал к Шейку Диабате, который с двух метров пробил точно в угол ворот, 1:0.

После перерыва рисунок игры существенно не изменился. Киевляне продолжали атаковать (им в любом случае нужно было забивать гол после домашней ничьей 1:1), а хозяева уверенно защищались. Удары Тайе Тайво, Мигеля Велозу и Андрея Ярмоленко не приносили желаемого результата. В итоге, матч закончился победой французов с минимальным счетом.

По теме: Результаты матчей Лиги Европы

Как сообщал УНИАН, ранее выбыли из борьбы в Лиге Европы днепропетровский «Днепр» и харьковский «Металлист». Таким образом, в Лиге Европы после 1/16 финала не осталось ни одной украинской команды.