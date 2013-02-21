Результаты матчей Лиги Европы

Ганновер - Анжи 1:1 (первый матч 1:3)

Ливерпуль - Зенит 3:1 (0:2)

Бордо - Динамо 1:0 (1:1)

Виктория Плзень - Наполи 2:0 (3:0)

Олимпиакос Пирей - Леванте 0:1 (0:3)

Челси - Спарта (Прага) 1:1 (1:0)

Стяуа - Аякс 2:0 (0:2). По пенальти 4:2

Фенербахче - БАТЭ 1:0 (0:0)

Бенфика - Байер 2:1 (1:0)

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Напомним, что ранее сыграли

Металлист - Ньюкасл 0:1 (0:0)

Днепр - Базель - 1:1 (0:2)

Клуж - Интер 0:3 (0:2)

Лион - Тоттенхэм 1:1 (1:2)

Лацио - Боруссия М 2:0 (3:3)

Рубин - Атлетико 0:1 (2:0)

Генк - Штутгарт 0:2 (1:1)

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Таким образом в матчах 1/8 финала 7 и 14 марта сыграют три английские, три российские, две итальянские команды и по одному представителю Швейцарии, Испании, Турции, Чехии, Португалии, Франции, Германии и Румынии:

Базель - Зенит

Анжи - Ньюкасл

Леванте - Рубин

Фенербахче - Виктория

Бенфика - Бордо

Штутгарт - Лацио

Тоттенхэм - Интер

Стяуа - Челси