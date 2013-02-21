Результаты матчей Лиги Европы
Завершились ответные матчи 1/16 Лиги Европы УЕФА
Ливерпуль - Зенит 3:1 (0:2)
Бордо - Динамо 1:0 (1:1)
Виктория Плзень - Наполи 2:0 (3:0)
Олимпиакос Пирей - Леванте 0:1 (0:3)
Челси - Спарта (Прага) 1:1 (1:0)
Стяуа - Аякс 2:0 (0:2). По пенальти 4:2
Фенербахче - БАТЭ 1:0 (0:0)
Бенфика - Байер 2:1 (1:0)
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Напомним, что ранее сыграли
Металлист - Ньюкасл 0:1 (0:0)
Днепр - Базель - 1:1 (0:2)
Клуж - Интер 0:3 (0:2)
Лион - Тоттенхэм 1:1 (1:2)
Лацио - Боруссия М 2:0 (3:3)
Рубин - Атлетико 0:1 (2:0)
Генк - Штутгарт 0:2 (1:1)
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Таким образом в матчах 1/8 финала 7 и 14 марта сыграют три английские, три российские, две итальянские команды и по одному представителю Швейцарии, Испании, Турции, Чехии, Португалии, Франции, Германии и Румынии:
Базель - Зенит
Анжи - Ньюкасл
Леванте - Рубин
Фенербахче - Виктория
Бенфика - Бордо
Штутгарт - Лацио
Тоттенхэм - Интер
Стяуа - Челси