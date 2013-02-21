«Металлист» и «Днепр» выбыли из борьбы в Лиге Европы

«Днепр» сыграл вничью с швейцарским «Базелем» - 1:1, но проиграл первый матч в гостях со счетом 0:2. А «Металлист» уступил английскому «Ньюкаслу» (0:1) после нулевой ничьей в матче недельной давности в Англии.

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра в Харькове, между «Металлистом» и английский «Ньюкаслом», проходила на фоне нулевой ничьей, зафиксированной неделю назад в Англии. Теоретически, ничья в гостевом матче вполне устраивала команду Мирона Маркевича. К тому же, теплилась надежда на то, что англичане предпочтут еврокубку борьбу в английской Премьер-лиге, где команде необходимо сосредоточиться на сохранении места в элитном дивизионе. Тем не менее, англичане привезли в Харьков сильнейший состав и не прогадали. На протяжении 63-х минут на поле шла равная борьба, а затем случился эпизод, который перечеркнул все шансы харьковчан в этом противостоянии. Игрок «Металлиста» Папа Гуйе неточно отдал пас в своей штрафной площади и вратарь Александр Горяинов, пытаясь выбить мяч на угловой, попал в ногу форварду англичан Муссе Сиссоко. Пенальти четко реализовал Сэмми Амеоби – 0:1.Теперь, в оставшееся время харьковчанам необходимо было забивать дважды. И «Металлист» старался это сделать, но защита соперника в этот вечер, как и во всем двухматчевом противостоянии оказалась на высоте – 0:1 по сумме игр.

В свою очередь, днепропетровский «Днепр» решал куда более сложную задачу. Ведь в первом матче в швейцарском Базеле, подопечные Хуанде Рамоса уступили одноименной команде со счетом 0:2. Игра в Днепропетровске, несмотря на кажущееся изначально превосходство игроков украинского клуба в мастерстве, проходила на равных. Соперника совершенно не смутили ни украинские морозы, ни плохое состояние газона на «Днепр-Арене». «Базель» уверенно отбивался, периодически контратаковал, а на 61-й минуте игрок «Базеля» умело подставился под удар Николы Калинича, за что последний получил красную карточку. Правда, оставшись в меньшинстве, футболисты «Днепра» не смутились, а отчаянно ринулись «в последний бой». Сначала они добились удаления швейцарца Фабиана Фрая за нарушение правил в штрафной площади на Романе Зозуле, а затем, спустя минуту, реализовали пенальти. Евгений Селезнев низом отправил мяч в угол ворот – 1:0. Но, блеснувшую было интригу, спустя пять минут убил уже другой Фабиан - Шер. Теперь уже он реализовал пенальти в ворота «Днепра», назначенный за нарушение правил Романом Зозулей. Отметим, что нарушение правил было сомнительным, но судья принял решение в пользу швейцарского клуба. В итоге, 1:1 в матче и 1:3 по сумме двух игр в пользу «Базеля».

Как сообщал УНИАН, сегодня также проведет свой матч в 1/16 финала Лиги Европы третья украинская команда – «Динамо» (Киев). Свою игру с французским «Бордо» на поле соперника киевляне начнут в 22.05. Отметим, что динамовцы остались единственным украинским коллективом, продолжающим выступления в этом турнире.

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Результаты остальных сыгранных матчей:

Клуж - Интер 0:3 (первая игра 0:2)

Лион - Тоттенхэм 1:1 (1:2)

Лацио - Боруссия М 2:0 (3:3)

Рубин - Атлетико 0:1 (2:0)

Генк - Штутгарт 0:2 (1:1)