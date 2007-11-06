Результаты первого тайма 4-го тура Лиги чемпионов

Играют группы "от A до D"

Завершились первые таймы в сегодняшних 8 матчах Лиги чемпионов Группа A Ливерпуль - Бешикташ 2:0 (Крауч 19, Бенаюн 32), Порту - Олимпик 1:0 (Сектиуи 27) Группа B Валенсия - Русенборг 0:1 (Иверсен 31), Шальке-04 - Челси 0:0 Группа C Лацио - Вердер 0:0, Олимпиакос - Реал 0:0 Группа D Селтик - Бенфика 1:0 (Макгиди 45), Шахтер - Милан 0:0

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