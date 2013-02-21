Украинец взял золото на чемпионате Европы по биатлону

Сегодня в болгарском Банско состоялись две гонки в рамках чемпионата Европы по биатлону, в одной из которых украинец Сергей Семенов завоевал золотую медаль, передает корреспондент УНИАН.

Мужская индивидуальная гонка стала первой для сборной Украины на этом соревновании, в которой она смогла завоевать награду. С.Семенов не только быстро проехал дистанцию, но и метко отстрелял на огневых рубежах, промахнувшись лишь один раз из 20-ти.

Занявший второе место в итоговом протоколе шведский спортсмен Тобиас Арвидсон не промахнулся ни разу, тем не менее, отстал от украинца на 14,3 сек.

Замкнул тройку призеров соревнований болгарин Красимир Анев, промахнувшийся на стрельбе дважды и отставший от победителя на 19,1 сек.

Остальные украинцы оказались за пределами первой десятки. На 14-м месте закончил гонку Виталий Кильчицкий (2 промаха, отставание 2 мин. 12.6 сек.), на 15-м - Артем Прима (3,2 мин. 13.3 сек.) и на 23-м - Дмитрий Пидручный (2,2 мин. 42 сек.)

Также сегодня состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км. Ее лучше всех преодолела россиянка Анастасия Загоруйко, показавшая отличный результат в стрельбе - ни одного промаха в 20 выстрелах. Следом за ней в призовую тройку попали Ане-Скрове Носсум из Норвегии и представительница Польши Моника Хойнич.

Лучшая из украинок - Надежда Белкина - финишировала на 8-м месте. Она допустила 2 промаха на стрельбе и отстала от лидера на 2 мин. 59 сек. Яна Бондарь финишировала на 28-м месте, допустив 8 промахов и отстав от лидера ровно на 8 минут. А Екатерина Цесельская, расположившаяся в итоговом протоколе на 40-м месте, допустила 7 промахов и отстала от победительницы на 10 мин. 13 сек. Что касается сильнейшей в данном составе украинской биатлонистки Юлии Джимы, то она не вышла на старт, хоть и была заявлена в официальном протоколе.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по биатлону в Банско начался накануне двумя индивидуальными гонками юниоров. Вчера молодые украинские биатлонисты не смогли завоевать ни одной награды. Соревнования продлятся до 26 февраля.