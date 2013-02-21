Украинская биатлонистка получила «бронзу» на юношеском олимпийском фестивале
12:20, 21 февраля 2013Спорт
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Украинская биатлонистка Меркушина получила «бронзу» на Европейском юношеском олимпийском фестивале.
Анастасия Меркушина завоевала бронзу / Фото: Noc-ukr.org
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина получила бронзовую награду по результатам спринтерской гонки на ХІ зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, проходящем в румынском Брашове.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.
Сегодня также состоится мужская спринтерская гонка, а завтра в программе олимпийского фестиваля - смешанная эстафета, в которой также будет участвовать А.Меркушина.
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