Украинская биатлонистка получила «бронзу» на юношеском олимпийском фестивале

12:20, 21 февраля 2013
Спорт
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Украинская биатлонистка Меркушина получила «бронзу» на Европейском юношеском олимпийском фестивале.

Анастасия Меркушина / Фото: Noc-ukr.org

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина получила бронзовую награду по результатам спринтерской гонки на ХІ зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, проходящем в румынском Брашове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.

Сегодня также состоится мужская спринтерская гонка, а завтра в программе олимпийского фестиваля - смешанная эстафета, в которой также будет участвовать А.Меркушина.

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