Лига Европы: украинские клубы должны забивать для выхода в 1/8 финала

Самая сложная задача стоит перед «Днепром», который на прошлой неделе уступил на выезде швейцарскому «Базелю» со счетом 0:2, отмечает Радио Свобода.

«Металлист» и английский «Ньюкасл» в Харькове попытаются забить первый гол в своем противостоянии - на туманном Альбионе команды разошлись «нулевым» миром. Теоретически харьковчане могут надеяться и на победу в серии пенальти, но вряд ли их наставник Мирон Маркевич предложит своим подопечным слишком защитный вариант в домашнем поединке.

Обязательно должны забивать во Франции футболисты «Динамо» - неделю назад в Киеве соперники из «Бордо» получили «фору» гола на поле соперника. Тот поединок, несмотря на преимущество киевлян, завершился вничью со счетом 1:1.