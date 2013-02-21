Давид Н'Гог может перейти из "Болтона" в киевское "Динамо"

По данным англичан, киевский клуб готов заплатить за экс-игрока молодежной сборной Франции 4 млн фунтов. Именно за такую сумму летом 2011 года "Болтон" приобрел Д.Н'Гога у "Ливерпуля". С того времени футболист отыграл 52 матча и забил 8 голов, что посредственно для форварда. Не исключено, что француз переберется в Киев уже до завершения зимнего трансферного окна в Украине.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" нынешней зимой проявляет повышенную активность на трансферном рынке в связи с необходимостью приобрести для команды высококлассного форварда. Ранее стало известно о переговорах с итальянским "Лацио" о покупке аргентинского форварда клуба Диего Сарате. Также в сферу интересов "Динамо" входили два нападающих немецкой Бундеслиги - Штефан Кисслинг из леверкузенского "Байера" и Марко Арнаутович из бременского "Вердера".