Маркевич: "Металлист" в ответном матче с "Ньюкаслом» сыграет сильнее

Об этом сообщает официальный сайт харьковского клуба.

"У нас была непростая игра в Англии. Чувствовалось, еще нет такой игровой практики, которой бы нам хотелось. Завтра будет лучше", - заявил М.Маркевич в начале общения с журналистами.

Далее он дал оценку сопернику и своей команде: "Я еще перед игрой в Англии говорил, что "Ньюкасл" - хорошая, квалифицированная команда. Он точно должна быть в топ-10 чемпионата Англии. Мое мнение после выездного поединка не изменилось. Касательно всего остального - завтра посмотрим. У наших игроков нормальное настроение. Хорошо, что "Ньюкасл" прилетел основным составом, для нас это дополнительный стимул. Повторюсь, уверен, что "Металлист" сыграет сильнее, чем в Англии".

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Как сообщал УНИАН, первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Ньюкасл" - "Металлист" завершился вничью, 0:0. Ответная игра в Харькове состоится завтра. Начало в 20.00.