Результаты матчей Лиги чемпионов

Завершились сегодняшние матчи 1/8 Лиги чемпионов УЕФА.

Милан - Барселона 2:0 (Боатенг 57, Мунтари 81) Галатасарай - Шальке 1:1 (Йылмаз 11 - Джоунс 44) Напомним, что раньше сыграли: Валенсия - ПСЖ 1:2 (Рами 89 - Лавесси 10, Пасторе 42) Селтик - Ювентус 0:3 (Матри 3, Маркизио 78, Вучинич 83) Шахтер - Боруссия 2:2 (Срна 31, Коста 68 - Левандовски 41, Хуммельс 87) Реал - МЮ 1:1 (Роналду 30 - Уэлбек 20) Порту - Малага 1:0 (Моутинью 55) Арсенал - Бавария 1:3 (Подольски 55 - Кроос 7, Мюллер 21, Маджукич 77) *** Ответные матчи 5 марта: МЮ - Реал, Боруссия - Шахтер 6 марта: ПСЖ - Валенсия, Ювентус - Селтик 12 марта: Шальке - Галатасарай, Барселона - Милан 13 марта: Малага - Порту, Бавария - Арсенал

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