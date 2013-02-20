Результаты матчей Лиги чемпионов

23:41, 20 февраля 2013
Спорт
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Завершились сегодняшние матчи 1/8 Лиги чемпионов УЕФА.

Милан - Барселона 2:0 (Боатенг 57, Мунтари 81)

Галатасарай - Шальке 1:1 (Йылмаз 11 - Джоунс 44)

Напомним, что раньше сыграли:

Валенсия - ПСЖ 1:2 (Рами 89 - Лавесси 10, Пасторе 42)

Селтик - Ювентус 0:3 (Матри 3, Маркизио 78, Вучинич 83)

Шахтер - Боруссия 2:2 (Срна 31, Коста 68 - Левандовски 41, Хуммельс 87)

Реал - МЮ 1:1 (Роналду 30 - Уэлбек 20)

Порту - Малага 1:0 (Моутинью 55)

Арсенал - Бавария 1:3 (Подольски 55 - Кроос 7, Мюллер 21, Маджукич 77)

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Ответные матчи

5 марта: МЮ - Реал, Боруссия - Шахтер

6 марта: ПСЖ - Валенсия, Ювентус - Селтик

12 марта: Шальке - Галатасарай, Барселона - Милан

13 марта: Малага - Порту, Бавария - Арсенал

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