«Будівельник» вышел в плей-офф Еврокубка

Как сообщает корреспондент УНИАН, матч получился весьма нервным и напряженным, но в концовке хладнокровнее оказались хозяева площадки.

Только в первой четверти на площадке царило полное равенство, что и вылилось в итоговые 21:21. А уже во второй четверти у игроков киевского клуба и их болельщиков был серьезный повод поволноваться. Подмосковные баскетболисты заметно прибавили, стали играть на более высоких скоростях и выиграли 10-минутку с преимуществом в 6 очков.

Киевляне ответили после большого перерыва. Если до середины четверти гости продолжали удерживать перевес и даже увеличили его до 8 очков, то потом подопечные тренера «Будівельника» Айнарса Багатскиса совершили спурт 15:0, поведя с преимуществом в 9 баллов. Этот эпизод и стал решающим в матче. Поведя в счете, хозяева успокоились, постарались максимально «засушить» игру и уверенно довели ее до итоговой победы с преимуществом «+11».

Выиграв этот матч, киевляне заняли первое место в итоговой таблице группы и вышли в ¼ финала второго по значимости баскетбольного клубного турнира Европы. Матчи первой стадии плей-офф Еврокубка пройдут в марте.