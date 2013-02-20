Блохин: Результат первого матча больше на руку «Бордо»

Накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Бордо» - «Динамо» наставник киевской команды Олег Блохин провел пресс-конференцию, на которой отметил преимущество французского клуба на данный момент, сообщает официальный сайт «Динамо».

«Результат первой игры, 1:1, больше на руку «Бордо». Наш соперник предпочитает оборонительную игру, на контратаках. Будем думать, до матча еще есть время. В первом тайме игры «Бордо» с «Лионом» команда хорошо прессинговала, это тоже дает пищу для размышлений. Равно как и то, почему «Бордо» не хватило на второй тайм», - заметил тренер киевлян.

Отвечая на вопрос о состоянии своей команды. О. Блохинн отметил: «Больных нет. А насчет выхода на поле Брауна Идейе, мы еще не решили».

Также тренер «Динамо» дал свою оценку сопернику: «Это очень организованная команда, хорошо действующая в обороне. Есть игроки, которые создают потенциал в атаке – Обраньяк, Плашил, Сане. Возможно, им не хватает хорошего центрального нападающего. Хорошие крайние защитники и полузащитники, создающие напряжение на флангах. Но «Лион» им ничего не позволил сделать на флангах, возможно, именно поэтому у «Бордо» возникли проблемы. Французы не привыкли играть первым номером. У соперника также опасны стандартные положения».

Как сообщал УНИАН, матч «Бордо» - «Динамо» состоится в четверг,.21 февраля. Начало игры в 22.05 по киевскому времени.