Тренер «Бордо» выбрал 20 футболистов для матча с «Динамо»

Главный тренер французского «Бордо» Франсис Жийо определился с игроками, которые будут готовиться к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы с киевским «Динамо».

Всего в списке 20 футболистов, сообщает официальный сайт «Динамо».

В основную группу вернулись молодой полузащитник Эван Шевалье, а также нападающие Шейк Дьябате и Ади Сако. Все трое не участвовали в киевском матче. В то же время голкипер Кевин Олимпа, который в нынешней Лиге Европы провел два матча за «Бордо», будет работать с молодежной командой и его участие в поединке с «Динамо» исключено. В силу различных причин не будут играть также бразильские защитники Мариано и Энрике, камерунский полузащитник Ландри Н’Гемо и уругвайский форвард Диего Ролан.

В список игроков «Бордо», готовящихся к матчу с «Динамо», входят вратари: Каррассо, Кейта; защитники: Маранж, Сане, Пундже, Планю, Тремулинас, Фобер; полузащитники: Траоре, Севе, Плашил, Бен Хальфалла, Обраньяк, Сертик, Бийого Поко, Шевалье; нападающие: Морис-Беле, Бельон, Дьябате, Сако.

Как сообщал УНИАН, первый матч между «Динамо» и «Бордо» в Киеве завершился вничью – 1:1. Ответный матч в Бордо состоится 21 февраля. Начало в 22.05 по киевскому времени.