Арнаутович отказал Блохину

Футболист бременского "Вердера" Марко Арнаутович отказался переходить в киевское "Динамо", так как считает, что турнир в Бундеслиге гораздо сильнее и интереснее по своему уровню, нежели украинская Премьер-лига.

Об этом он рассказал в интервью Bild.

"Я действительно получил предложение от «Динамо» и размышлял над ним, но я не думаю о деньгах – я забочусь о своей карьере. В спортивном плане Бундеслига для меня предпочтительнее, нежели Премьер-лига Украины, - сказал М.Арнаутович. - К тому же, «Вердер» дал четко понять, что не отпустит меня, и заинтересовал в продолжении сотрудничества. Мне льстит такое уважение и доверие, поэтому у меня не было причин уезжать в Киев".

Говоря о своем будущем в "Вердере", футболист отметил: "Новый контракт? Давайте не будем говорить о возможных переговорах. Генеральный директор даст знать о намерениях клуба, и тогда посмотрим, что из этого выйдет".

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" предлагало "Вердеру" за футболиста 8 млн евро, а самому М.Арнаутовичу - контракт на три года с зарплатой в 3 млн евро в год.

Источник: http://www.bild.de/sport/fussball/marko-arnautovic/werder-wollte-mich-nicht-gehen-lassen-29188886.bild.html