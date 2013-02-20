ФИФА вводит электронную систему взятия ворот

Ее успешно испытали на Клубном Кубке Мира в декабре, и будут применять на Кубке конфедерации-2013 в Бразилии.

"На Клубном чемпионате мира, который состоялся в прошлом году в Японии, было впервые успешно протестировано две технологии:" Орлиный глаз "и GoalRef, но ФИФА призвала и другие компании принять участие в предстоящем тендере", - сообщили на сайте Международной федерации футбольных ассоциаций.

GoalRef работает с помощью магнитных датчиков, чтобы определить, пересек ли мяч линию ворот, а "Орлиный глаз" использует несколько камер. Как ожидается, в тендерных торгах, победителя которых должны определить в апреле, примут участие еще две немецкие компании. Ранее о своей приверженности к применению электронной системы зачисления голов на чемпионате в Бразилии заявлял президент ФИФА Зепп Блаттер.

"С появлением новых техник и тактик игры стало трудно фиксировать голы, поэтому мы можем использовать технологии, которые помогут определить, был забит гол или нет. Это поможет рефери. Нас призвали к применению этой технологии, и теперь я могу сказать, что мы это решили ", - заявлял руководитель ФИФА в июле прошлого года. Гол - не гол

В необходимости решительных действий ФИФА убедил удар англичанина Фрэнка Лэмпарда по воротам Германии в 1/8 финала Чемпионата мира-2010. Незасчитанный в первом тайме гол тогда сказался на продолжении игры. В результате англичане проиграли со счетом 1:4.

Но на чемпионате Евро-2012 ошибка судей повторилась, сыграв не в пользу Украины. На групповом этапе чемпионата венгерский судья Виктор Кашшаи не засчитал попытку украинской сборной сравнять счет, и сборная Англии победила со счетом 1:0. На видеоповторе было зафиксировано, что забитый на 63 минуте Марко Девичем мяч пересек линию ворот, и впоследствии арбитр признал свою ошибку. Эта ситуация обострила дискуссию об электронной фиксации голов.

BBC Украина