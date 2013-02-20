В Днепре убеждают, что проигрыш Базелю - случайность

Футбольный клуб "Днепр" (Днепропетровск) проиграл швейцарскому "Базелю" 14 февраля случайно.

Об этом сказал игрок «Днепра» Виталий Мандзюк в Днепропетровске на предматчевой пресс-конференции, посвященной запланированной на 21 февраля ответной игре "Днепр" - "Базель", сообщает официальный сайт клуба "Днепр".

"Поражение в Базеле - случайность. Соперник не создал много моментов, но забил дважды. Наверное, это произошло из-за того, что нам не хватило концентрации. Первый тайм был намного лучше - погодные условия были иными. У нас были хорошие моменты и жаль, что их не реализовали. Происходившее же во втором тайме тяжело назвать футболом. Плохо, что пропустили второй гол - также со стандарта, из-за нехватки концентрации. Сейчас нужно менять ситуацию и добиваться положительного результата", - подвел итог первого матча 1/16 финала Лиги Европы со швейцарским "Базелем» В.Мандзюк.

Также игрок отметил, что в ответном поединке команда готова переломить ситуацию: "Настрой нормальный. Нужно забыть тот матч и готовиться к новому. Если ходить и только переживать, положительного результата тяжело будет добиться. В команде нормальная атмосфера, все верят в победу, и каждый будет биться за результат".

В свою очередь главный тренер "Днепра" Хуанде Рамос подчеркнул: "Ошибки в первом матче были очевидны. Профессиональная команда не может пропускать два гола после стандартов - аута и углового. Это недостаток концентрации в моментах, которые были изучены, просмотрены на видео. Но это произошло, и наша задача по выходу в следующий этап усложнилась. С другой стороны, остается еще 90 минут домашнего матча, и нужно приложить все усилия, все желание, все силы, чтобы пройти дальше".

"Мне нравится настрой команды, то, как ребята тренируются. Они делают все возможное, чтобы пробиться дальше. Понимаем, что будет непросто, но команда убеждена, что может добиться позитивного результата и выйти в следующий раунд", - добавил тренер.

Отдельно Х.Рамос отметил плохое состояние газона футбольного поля "Днепр-Арены": "Мы должны пробиться в следующий этап в тех условиях, в которых придется это делать, но профессиональная команда не может играть в футбол на таком газоне. Обидно, что команда, играющая в Европе, вынуждена проводить домашние матчи на таком поле. Но повторюсь: наша обязанность как профессионалов - выйти, полностью отдаться и постараться изменить коренным образом ситуацию".

Как сообщал УНИАН, 14 февраля в Швейцарии днепропетровский "Днепр" уступил "Базелю" со счетом 0:2. Для того, чтобы пройти в следующий круг соревнований, украинскому клубу теперь необходимо дома выигрывать с разницей в три мяча. При повторении счета 2:0 будет назначено дополнительное время, а затем, в случае необходимости, серия пенальти. Матч состоится в четверг, 21 февраля, и начнется в 20.00 по киевскому времени.