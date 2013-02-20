УЕФА может рассмотреть проект объединения чемпионатов РФ и Украины не ранее 2015

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готов рассмотреть проект объединенного чемпионата России и Украины после завершения сезона-2014/15.

Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание «Спорт - Экспресс».

В письме из УЕФА говорится, что союз намерен дождаться эксперимента по объединению женских чемпионатов Бельгии и Нидерландов. Первенство стартовало в сезоне-2012/13, за ним будут пристально следить ближайшие три года.

«До тех пор, пока этот эксперимент не будет завершен, а его итоги проанализированы, создание каких-либо иных региональных лиг не планируется», - отмечается в заявлении УЕФА. При этом союз может рассмотреть проект объединенного чемпионата России и Украины, если национальные федерации, лиги и клубы между собой договорятся.

18 февраля в Москве прошло заседание оргкомитета объединенной лиги, на котором было заявлено, что новый чемпионат должен стартовать в сезоне-2014/15. В крайнем случае первый турнир пройдет в сезоне-2015/16. В нем должны принять участие девять российских и девять украинских клубов.

Ранее против совместного чемпионата выступила ФИФА. Глава организации Зепп Блаттер заявил, что он никогда не даст согласие на проведение такого турнира, поскольку он разрушает основы мирового футбола.