Бордо - Динамо: у букмекеров мало веры в киевлян

Завтра киевское «Динамо» проведет во Франции ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Бордо» (первая встреча завершилась со счетом 1:1). По мнению букмекеров, фаворитом в этой встрече являются хозяева, которым при этом предрекается также и победа по сумме двух поединков, сообщает Динамо Киев от Шурика.

Так, авторитетная контора William Hill ставки на победу «Бордо» в предстоящем поединке принимает с коэффициентом 2.25, в то время как аналогичный показатель на успех киевлян составляет 3.40. При этом степень вероятности ничейного исхода оценивается показателем 3.10.

Но если относительно исхода предстоящего матча букмекеры в своих ставках осторожничают, то общий итог противостояния «Динамо» и «Бордо» по сумме двух встреч они прогнозируют более смело. Так, ставки на то, что в 1/8 финала Лиги Европы пройдут французы, принимаются с коэффициентом 1.53, а в киевлян у William Hill веры намного меньше — 2.37.

А вот болельщики традиционно уверены в победе «Динамо» над «Бордо», отмечает издание.