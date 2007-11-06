Лужный: нужно просто не опозориться

И.о. главного тренера киевского Динамо Олег Лужный рассказал о том, что он ждет от предстоящего противостояния чемпиона Украины с английским Манчестер Юнайтед в рамках четвертого тура группового раунда Лиги Чемпионов.

Лужный сразу отметил, что постоянно поддерживает связь с заболевшим Йожефом Сабо после его госпитализации.

На вопрос о том, насколько неожиданным является для нового наставника Динамо такой поворот событий, Лужный ответил: "Настолько, насколько вообще может удивлять жизненная ситуация. Такого не ждал не только я - этого не ожидал никто.

Самая серьезная проблема заключается в том, что Динамо, очевидно, переживает не лучшие времена, у команды серьезный спад. По крайней мере, на поле у наших футболистов мало что получается".

По поводу предстоящего матча Динамо в Лиге Чемпионов против МЮ Лужный сказал, что попытается определить свой вариант максимально боеспособного состава на игру, донести до подопечных простейшие истины, рассказать, какие решения нужно принимать в определенных игровых ситуациях.

На вопрос о том, не затрясутся ли коленки у динамовцев после позорного поражения от МЮ в Киеве, Лужный ответил: "Мне так не кажется. Отчего затрясутся, если после трех поражений кряду перед нами не стоит особых турнирных задач и команду не гнетет ответственность за результат?

Нужно просто выйти на поле и не опозориться. Показать, что чего-то стоит вся наша команда в целом и каждый игрок в отдельности. Если, конечно, они действительно чего-то стоят".

"Если мы хорошо сыграем в Манчестере, это даст позитивный импульс для удачных выступлений и в чемпионате Украины. И, безусловно, возможная победа может повлиять на мою карьеру", - подытожил и.о. главного тренера Динамо Олег Лужный.

Корреспондент