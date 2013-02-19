В борьбе за полуфинал ПХЛ сойдутся киевский «Сокол» и «Донбасс-2»

За тур до окончания регулярного чемпионата Украины среди команд Профессиональной хоккейной лиги (ПХЛ) определились тройки команд, которые составят группы квалификационных турниров, сообщает специализированный хоккейный сайт "Гнездо".

В первую группу попал вице-чемпион - киевский «Сокол», где его соперниками стали победитель регулярного чемпионата, другой столичный клуб «Беркут» и чемпион Украины двух последних сезонов — донецкий «Донбасс-2».

Во второй группе сыграют еще один киевский клуб «Компаньон-Нафтогаз», харьковское «Динамо» и львовские «Львы».

Для определения участников полуфинальных серий, команды, занявшие в регулярном чемпионате места с 1 по 6 включительно, проводят групповой турнир. Команда, занявшая седьмое место прекращает борьбу. Групповой турнир проводится в двух подгруппах по три команды. Каждая команда играет по две игры (одна дома, одна в гостях) с каждым из соперников своей подгруппы. В первой подгруппе играют команды, занявшие 1, 4 и 5 места в регулярном чемпионате, во второй — 2, 3 и 6 места. Матчи проводятся и очки начисляются за каждую игру по правилам проведения регулярного чемпионата.

По результатам квалификационных турниров в полуфинальных сериях плей-офф победитель первой группы встретиться с командой, которая займет второе место во второй группе и наоборот. Затем команды-победительницы полуфинальных серий разыграют звание чемпиона Украины в финале, а неудачники полуфиналов оспорят бронзовые медали. Команды, занявшие в группах третьи места, выбывают из дальнейшей борьбы.

Также стало известно, что, согласно регламенту проведения соревнований, полуфинальные серии продлятся до трех побед одной из команд, серия за третье место - до двух побед, а финал - до четырех.