В борьбе за полуфинал ПХЛ сойдутся киевский «Сокол» и «Донбасс-2»
Определились составы групп квалификационных турниров чемпионата Профессиональной хоккейной лиги.
За тур до окончания регулярного чемпионата Украины среди команд Профессиональной хоккейной лиги (ПХЛ) определились тройки команд, которые составят группы квалификационных турниров, сообщает специализированный хоккейный сайт "Гнездо".
В первую группу попал вице-чемпион - киевский «Сокол», где его соперниками стали победитель регулярного чемпионата, другой столичный клуб «Беркут» и чемпион Украины двух последних сезонов — донецкий «Донбасс-2».Во второй группе сыграют еще один киевский клуб «Компаньон-Нафтогаз», харьковское «Динамо» и львовские «Львы».
Для определения участников полуфинальных серий, команды, занявшие в регулярном чемпионате места с 1 по 6 включительно, проводят групповой турнир. Команда, занявшая седьмое место прекращает борьбу. Групповой турнир проводится в двух подгруппах по три команды. Каждая команда играет по две игры (одна дома, одна в гостях) с каждым из соперников своей подгруппы. В первой подгруппе играют команды, занявшие 1, 4 и 5 места в регулярном чемпионате, во второй — 2, 3 и 6 места. Матчи проводятся и очки начисляются за каждую игру по правилам проведения регулярного чемпионата.
По результатам квалификационных турниров в полуфинальных сериях плей-офф победитель первой группы встретиться с командой, которая займет второе место во второй группе и наоборот. Затем команды-победительницы полуфинальных серий разыграют звание чемпиона Украины в финале, а неудачники полуфиналов оспорят бронзовые медали. Команды, занявшие в группах третьи места, выбывают из дальнейшей борьбы.
Также стало известно, что, согласно регламенту проведения соревнований, полуфинальные серии продлятся до трех побед одной из команд, серия за третье место - до двух побед, а финал - до четырех.