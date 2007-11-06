”Шахтер” презентует корпоративную религию и новую эмблему клуба
14:17, 06 ноября 2007Спорт
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Гендиректор оставил маленькую интригу
|Ринат Ахметов, Мирча Луческу и исполнительный директор ФК ”Шахтер” Сергей Палкин
"Главная новость на сегодняшний день – это то, что в декабре футбольный клуб “Шахтер” будет презентовать свой новый логотип, а также корпоративную религию нашего клуба", - сказал он.
Как передает корреспондент УНИАН, что подразумевается под "корпоративной религией" С.ПАЛКИН раскрывать не стал. "Пусть останется маленькой интригой. Я думаю, когда вы придете на презентацию, вы все узнаете", - отметил он.
"Время, место и точную дату мы сообщим немного попозже", - заверил гендиректор "Шахтера".
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