”Шахтер” презентует корпоративную религию и новую эмблему клуба

В декабре футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) презентует корпоративную религию и новую эмблему клуба. Об этом сегодня в Донецке на первой презентации ежегодного отчета клуба за сезон 2006/2007 заявил генеральный директор клуба Сергей ПАЛКИН.

"Главная новость на сегодняшний день – это то, что в декабре футбольный клуб “Шахтер” будет презентовать свой новый логотип, а также корпоративную религию нашего клуба", - сказал он.

Как передает корреспондент УНИАН, что подразумевается под "корпоративной религией" С.ПАЛКИН раскрывать не стал. "Пусть останется маленькой интригой. Я думаю, когда вы придете на презентацию, вы все узнаете", - отметил он.

"Время, место и точную дату мы сообщим немного попозже", - заверил гендиректор "Шахтера".