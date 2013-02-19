Азаров считает необходимым развивать биатлон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе встречи с украинскими спортсменками - призерами Чемпионата мира по биатлону, завершившегося в Чехии.

«Развитие такого выигрышного зрелищного спорта подтянет и массовый спорт», - сказал Н.Азаров.

Глава правительства поздравил спортсменок с успешным выступлением на чемпионате мира и с достойной победой, пожелал им удачи и здоровья.

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Н.Азаров напомнил, что Кабинет министров принял решение о создании в Чернигове Государственного центра олимпийской подготовки по биатлону.

Премьер-министр отметил, что открытие этого центра планируется в ближайшее время, чтобы спортсмены достойно подготовились к зимним Олимпийским играм в Сочи в 2014 году.