В МВД поздравили победительниц чемпионата мира по биатлону

Как передает корреспондент УНИАН, во время мероприятия отмечалось, что призеры чемпионата мира по биатлону являются действующими работниками МВД. Валентина и Вита Семеренко - спортсмены-инструкторы спортивной команды внутренних войск МВД в званиях сержантов. Елена Пидгрушная – инспектор спортивной команды отдела кадрового обеспечения Львовского государственного университета внутренних дел, старший лейтенант милиции.

Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко поздравил победительниц и отметил, что тысячи болельщиков и поклонников зимних видов спорта 11 лет ждали победы украинских спортсменов на мировом чемпионате по биатлону, и эту победу им подарили именно сотрудники правоохранительных органов.

«От всего личного состава министерства и себя лично искренне поздравляю вас с долгожданной победой на чемпионате мира. Уверен, что эти высокие достижения добавят вам воодушевления в дальнейших стартах и станут ступенькой на пути к Олимпийскому пьедесталу. Желаю вам здоровья, благополучия и новых свершений для утверждения Украины в мировом спортивном сообществе», - сказал В.Захарченко.

Затем министр наградил спортсменок. Сестры Семеренко получили из рук руководителя ведомства Почетные грамоты МВД, а Е.Пидгрушную В.Захарченко поздравил с досрочно присвоенным очередным специальным званием – капитана милиции.

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Как сообщал УНИАН, Е.Пидгрушная завоевала золотую медаль, а Вита Семеренко стала бронзовым призером в спринтерской гонке. Кроме того, Е.Пидгрушная добавила «бронзу» в женской гонке преследования, а Валентина Семеренко выиграла бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Также в эстафете женская сборная Украины завоевала серебряные награды.