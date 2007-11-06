”Динамо” улетело в Манчестер. Без Шацких, но с Ребровым

Тренеры взяли в Англию 20 футболистов

Сегодня утром делегация киевского "Динамо" чартерным рейсом вылетела в Манчестер, где завтра "бело-синим" предстоит поединок в рамках Лиги чемпионов против сильнейшей команды Премьер-лиги. Тренеры взяли в Англию 20 футболистов: Вратари: Александр Шовковский, Александр Рыбка; Защитники: Сергей Федоров, Горан Гавранчич, Папе Диакате, Андрей Несмачный, Бадр Эль Каддури, Марьян Маркович, Владислав Ващук, Олег Допилка; Полузащитники: Тибериу Гиоане, Карлос Корреа, Олег Гусев, Айила Юссуф, Сергей Ребров, Диого Ринкон, Руслан Ротань, Милош Нинкович; Нападающие: Исмаэль Бангура, Артем Милевский. Из-за травм не смогут помочь команде Максим Шацких, Валентин Белькевич, Родриго, Клебер, Майкл. В числе тренеров в Манчестер отправился наставник "Динамо-2" Геннадий Литовченко. Динамомания

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