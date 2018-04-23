Год до Сочи: медальные надежды Украины

Первые полтора месяца 2013-го года в спортивном мире в основном были посвящены предолимпийским соревнованиям по разным зимним видам спорта. В некоторых видах были протестированы арены будущей Олимпиады, в других – просто прошли значимые турниры вроде чемпионата мира или решающего этапа отбора на Игры, не имеющие отношения к объектам Олимпиады. Тем не менее, они дали максимально полное представление о том, чего стоит ждать через год в Сочи. Для украинских болельщиков картина была бы совсем безрадостная, если бы не завершившийся накануне в чешском Нове-Место чемпионат мира по биатлону.

Исторически сложилось так, что на зимних Играх Украина сильна ровно в двух видах спорта – биатлоне и фигурном катании. Еще в 1992-м году, на последних «советских» Играх во французском Альбервиле, единственную медаль «объединенной команды» от Украины завоевал фигурист Виктор Петренко. Спустя два года, на первых Играх для независимой Украины в норвежском Лиллехаммере, он был знаменосцем на церемонии открытия соревнований. Но успех тогда сопутствовал другой представительнице одесской школы фигурного катания – Оксане Баюл, ставшей первой в истории Украины олимпийской чемпионкой. Спустя 12 лет в Турине бронзовую медаль завоевал уже дуэт в танцах на льду Елена Грушина и Руслан Гончаров. Не отставали, а даже опережали фигуристов в медальном плане все эти годы и биатлонисты. Правда, олимпийских чемпионов среди них не было. Валентина Цербе завоевала бронзовую награду в спринтерской гонке в Лиллехаммере-94, Елена Петрова спустя четыре года выиграла «серебро» в индивидуальной гонке в японском Нагано, а в 2006 году в Турине бронзу в спринте завоевала Лилия Ефремова. И всё, 5 медалей за 20 лет, то бишь, за пять Олимпиад. На Играх в американском Солт-Лейк-Сити-2002 и канадском Ванкувере-2010 наград украинцы не завоевывали вообще.

В российской курортной столице Черноморского побережья наши взгляды будут устремлены только на биатлонный стадион Красной Поляны. Иначе как сенсацией назвать выступление сборной Украины на завершившемся 17 февраля чемпионате мира в чешском Нове-Место нельзя. Напомним, что уже в первой женской гонке этого соревнования – спринте – Украина в лице Елены Пидгрушной завоевала первую за десять лет золотую медаль мирового первенства. В дальнейшем команда показывала отличную мотивацию и здоровую спортивную злость, завоевав еще четыре награды соревнований. Причем, серебряными призерами ЧМ-2013 стали все наши биатлонистки – в эстафете. Что касается Е. Пидгрушной, то она собрала полный комплект наград, став также бронзовым призером в гонке преследования.

Впрочем, президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак этот результат сенсационным не считает. «Мы шли к этому успеху долгие годы, и сейчас все обернулось логичными медалями, я в этом убежден. Вспомните статистику прошлых лет и даже этапов Кубка мира нынешнего сезона. Наша женская команда постоянно брала медали. Не в таких больших количествах, но по одной-две награды с соревнования мы увозили регулярно. Теперь – логичный итог этих усилий. Команда «выстрелила» на крупном соревновании. Главная заслуга в этом принадлежит нашему новому тренеру Владимиру Королькевичу. Его методика работы полностью подходит нашим спортсменкам. Лишний раз я в этом убедился сейчас в Нове-Место. Хорошо, что это случилось перед Сочи. Спортсменки теперь понимают, что они могут бороться за победу на самом высоком уровне. Думаю, на Играх наши шансы на медали велики. Что касается мужской команды, то их результат также закономерен (ни в одной гонке ни один из представителей сборной Украины не попал даже в десятку сильнейших, - УНИАН). Главная проблема ребят, опять же, состоит в том, что у них, в отличие от женщин, нет хорошего тренера. Для федерации это очень больной вопрос», - отмечает Брынзак.

В остальном картина более, чем плачевная. Так, в фигурном катании украинцам «ловить нечего». Состоявшийся в январе нынешнего года в Загребе чемпионат Европы отчетливо показал, на сколь велика ныне пропасть между лидерами в этом виде спорта в Старом свете и сильнейшими украинцами. А ведь в столице Хорватии прошел только чемпионат определенной части света. Без американцев, канадцев, китайцев, японцев. Страшно подумать, насколько увеличится эта пропасть, когда украинцы поедут на чемпионат мира. Сухие цифры статистики гласят, что никто из представителей сборной Украины не попал в своей дисциплине даже в десятку сильнейших. Более того, в каждой дисциплине Украина была представлена одним участником (в парных состязаниях – одной парой). Для державы, претендующей на роль одной из ведущих в фигурном катании, факт унизительный. Страны-лидеры выставляют на чемпионат Европы по три участника, а середняки европейского фигурного катания – по два. Украина же уже не относится даже к середнякам.

В итоге, поехали только самые лучшие, те, которым нет равных внутри страны. Но на европейском уровне и они оказались не конкурентоспособны. В мужском одиночном катании Яков Годорожа занял 15-е место, в женском Наталья Попова «финишировала» 19-й, в парном катании Юлия Лаврентьева и Юрий Рудик заняли 11-е место, а в состязаниях танцевальных дуэтов Шивон Хикин-Кенеди и Дмитрий Дунь обосновались на 12-й строчке итогового протокола. Не помогают даже варяги, в лице американки Ш. Хикин-Кенеди, с 2007 года выступающей за Украину с разными партнерами на мировых и европейских соревнованиях.

Если в предыдущие годы у нас были отдельные атлеты и в других видах программы зимних Игр, которые могли теоретически претендовать на медаль, то сейчас они уже не входят в обойму лидеров. Лыжница Валентина Шевченко еще выступает на международной арене, занимая далеко не самые почетные места в гонках этапов Кубка мира. А, например, представитель фристайла Станислав Кравчук вступил в открытую конфронтацию с тренерским штабом сборной Украины, обвинив его в некомпетентности. Спортсмен полагает, что его за год до Игр в Сочи попросту выжили из сборной. Между тем, в декабре 2012 года на этапе Кубка Европы в финском городе Рука спортсмен занял второе место. Но в олимпийской команде места ему нет. В начале февраля он написал открытое письмо президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке, но реакции, ни официальной, ни кулуарной, на это письмо до сих пор не последовало никакой. Отметим, что всего, за свою долгую спортивную карьеру, Станислав Кравчук завоевал 12 медалей на этапах Кубка мира и продолжает входить в число элитных фристайлистов мира.

«В период с 9 января 2011 года по 25 февраля 2012 года я завоевал одно золото, два серебра и одну бронзу на этапах Кубка мира. Именно эти строки в официальных протоколах являются доказательством моей работы, уровня подготовки и потенциальных возможностей, а не заявления тренеров о моей неспособности приносить пользу сборной Украины. Я – претендент на медаль Олимпийских игр в Сочи-2014. Однако, все мои призывы привлечь к работе квалифицированного тренера наталкиваются на глухую стену непонимания. Что касается позиции Федерации лыжного спорта Украины, то она даже не подавала мою кандидатуру на получение ежемесячной стипендии, введенной НОК Украины для ведущих спортсменов, которые готовятся к Олимпиаде-2014», - написал Кравчук в своем открытом письме.

Напомним, что про эти стипендии на заседании НОК рассказывал лично Сергей Бубка, пояснив, что каждому спортсмену полагается эквивалент 750 долларов в месяц до февраля 2014 года. Про злоключения Станислава Кравчука на этом собрании, опять же, не было сказано ни слова.

Нельзя не упомянуть и про еще один вид спорта. Единственный игровой в программе зимних Игр и, безусловно, самый популярный – хоккей. В хоккейном турнире Игр сборная Украины участвовала лишь однажды, в 2002-м в Солт-Лейк-Сити. На предварительном турнире наша команда даже выиграла два матча у Швейцарии (5:2) и Франции (4:2). Но во второй групповой турнир Игр команда не попала, уступив в решающем матче с минимальным счетом команде Белоруссии (0:1). Прошло 11 лет и за это время результаты сборной с каждым годом становились все хуже. На чемпионате мира сборная Украины сейчас выступает в третьем по значимости дивизионе (23-28 команды мира), а на прошедшем в начале февраля в датском Войенсе отборочном турнире к Играм-2014 проиграла все три матча.

Тогда, по мнению одного из тренеров команды Юрия Гунько, сборная Украины выполнила «антиплан». «Мы имеем то, что имеем, по многим причинам. Первая из них — низкий уровень национального чемпионата. Раньше у нас был киевский «Сокол», дававший в главную команду страны 70-75 процентов игроков. К тому же, «Сокол» играл не только в национальном чемпионате, но и в белорусской Экстралиге, а еще ранее в МХЛ. Сейчас финансирование клуба осуществляется на очень низком уровне и даже в чемпионате Украины игроки, представляющие «Сокол» сегодня, не способны конкурировать на равных с соперниками. Игроки команд-лидеров и составляют костяк сборной, из них комплектуется команда. Есть несколько хоккеистов высокого уровня из зарубежных чемпионатов, но они не всегда готовы помочь сборной. Кроме того, сейчас в Украине появился клуб Континентальной хоккейной лиги «Донбасс». Но в его составе регулярно выходят на лед один-два игрока, которые могут выступить в составе сборной Украины. Остальные — легионеры. Это, понятно, очень мало. Пока у нас не будет своего сильного чемпионата дела в сборной кардинально улучшатся не будут. Для этого попросту нет резерва», - отмечает Гунько.

На данный момент Украина реально претендует на медали Игр в одном виде программы — биатлоне. И поэтому, главная задача украинских спортсменов, которую ставит президент НОК Сергей Бубка, выиграть как можно больше лицензий для участия в Олимпиаде. В словах главы олимпийского комитета есть рациональное зерно. Дело не только в заветах основателя олимпийского движения барона Пьера де Кубертена: «Главное не победа, а участие». Уже сам факт попадания на Олимпийские игры может послужить толчком для развития и неоценимым опытом в карьере любого спортсмена. За год чудес не случится. А вот попытаться добиться большего в следующем цикле вполне реально.

Кирилл Стадниченко