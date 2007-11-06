Бывшего футболиста киевского ”Динамо” подозревают в изнасиловании (фото)

В ночь с воскресенья на понедельник во Владивостоке по подозрению в изнасиловании был задержан один из футболистов команды "Спартак" (Нальчик).

Как сообщает СпортОбоз со ссылкой на VL.ru , спортсмен после проигрыша "Лучу-Энергии" в 29-м туре чемпионата России всю ночь отдыхал в компании других футболистов и новых знакомых в кафе. По предварительным данным, когда 25-летняя жительница Владивостока решила поехать домой и уже вышла из заведения, чтобы сесть в такси, южанин догнал ее и, применив силу, изнасиловал прямо на улице. Жертва сопротивлялась, но убежать от мужчины ей не удалось. Сразу же после происшествия девушка подала заявление в милицию.

Сейчас по факту заявления потерпевшей проводится доследственная проверка. Ее результаты будут известны только на следующей неделе. Как отметили милиционеры, пострадавшая настроена решительно и намерена привлечь нападавшего к ответственности. Имя задержанного до окончания проверки не будет предано огласке.

И, как стало известно, подозреваемым оказался Александр Амисулашвили, в свое время выступавший за тбилисское и киевское «Динамо», днепропетровский «Днепр» и ярославский «Шинник».