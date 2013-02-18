Украинские клубы проигнорируют заседание по обсуждению чемпионата СНГ

Ни один украинский футбольный клуб не будет представлен на заседании по обсуждению проекта чемпионата СНГ по футболу, которое состоится сегодня в Москве.

Об этом сегодня пишет Спорт-Экспресс в Украине. Представители разных клубов сходятся во мнении бесперспективности этой затеи, а также в том, что данный вопрос находится в компетенции ФФУ.

Как известно, ранее президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков выступил категорически против идеи проведения объединенного чемпионата СНГ по футболу.

А.Коньков подчеркнул, что в каждом государстве может быть создана и признана лишь одна ассоциация, которая организовывает и контролирует соревнования по футболу.