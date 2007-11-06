Манчестер Сити вытеснил Челси из тройки лидеров
Состоялся заключительный матч 12-го тура
В понедельник в английской Премьер-лиге состоялся заключительный матч 12-го тура. «Манчестер Сити» со своим любимым счетом дома обыграл «Сандерлэнд».
Подопечные Свена Горана Эрикссона в очередной раз улыбнулась удача. Не показав достойной игры и уступая сопернику практически в каждом компоненте игры, «Сити» сумел одержать минимальную победу. Единственный гол в матче на свой счет записал Стивен Айэрленд, замкнув передачу Дариуса Васселла с фланга.
Таким образом, команда из Манчестера вернулась на третью строчку в турнирной таблице. От лидеров турнира «горожан» отделяют два очка.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
12-й тур
Манчестер Сити - Сандерлэнд - 1:0
Гол: Айэрленд, 67
Турнирная таблица
1 Арсенал 27
2 Манчестер Юнайтед 27
3 Манчестер Сити 25
4 Челси 24
5 Портсмут 22
6 Блэкберн 22
7 Ливерпуль 21
8 Эвертон 19
9 Астон Вилла 18
10 Ньюкасл 17
11 Вест Хэм 15
12 Ридинг 13
13 Фулхэм 12
14 Бирмингем 11
15 Сандерлэнд 9
16 Мидлсбро 9
17 Тоттенхэм 8
18 Уиган 8
19 Болтон 7
20 Дерби 6