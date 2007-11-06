Манчестер Сити вытеснил Челси из тройки лидеров

В понедельник в английской Премьер-лиге состоялся заключительный матч 12-го тура. «Манчестер Сити» со своим любимым счетом дома обыграл «Сандерлэнд».

Подопечные Свена Горана Эрикссона в очередной раз улыбнулась удача. Не показав достойной игры и уступая сопернику практически в каждом компоненте игры, «Сити» сумел одержать минимальную победу. Единственный гол в матче на свой счет записал Стивен Айэрленд, замкнув передачу Дариуса Васселла с фланга.

Таким образом, команда из Манчестера вернулась на третью строчку в турнирной таблице. От лидеров турнира «горожан» отделяют два очка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

12-й тур

Манчестер Сити - Сандерлэнд - 1:0

Гол: Айэрленд, 67

Турнирная таблица

1 Арсенал 27

2 Манчестер Юнайтед 27

3 Манчестер Сити 25

4 Челси 24

5 Портсмут 22

6 Блэкберн 22

7 Ливерпуль 21

8 Эвертон 19

9 Астон Вилла 18

10 Ньюкасл 17

11 Вест Хэм 15

12 Ридинг 13

13 Фулхэм 12

14 Бирмингем 11

15 Сандерлэнд 9

16 Мидлсбро 9

17 Тоттенхэм 8

18 Уиган 8

19 Болтон 7

20 Дерби 6

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