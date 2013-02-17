«Донбасс» не попал в плей-офф КХЛ

Перед последним туром у украинского клуба сложилась весьма непростая ситуация. Команде необходимо было выигрывать у пражского клуба «Лев» и надеяться на поражения двух конкурентов одновременно – российского «Атланта» (Мытищи) и белорусского «Динамо» (Минск). Но еще до начала матча в Донецке стало понятно, что дончане не смогут попасть в число участников Кубка Гагарина. «Атлант» во внутрироссийском противостоянии с «Металлургом» (Новокузнецк) разгромил соперника со счетом5:0. Подсобило украинскому клубу лишь минское «Динамо» проигравшее в основное время еще одному российскому клубу «Салават Юлаев» из Уфы (2:3).

Тем не менее, донецкие хоккеисты в своем матче проявили характер и волю к победе. Проигрывая после первых двух периодов со счетом 0:1, в заключительной 20-минутке они сравняли счет, благодаря голу российского легионера Евгения Дадонова – 1:1. Победную шайбу в серии послематчевых буллитов забросил другой легионер из Финляндии Туомас Киискинен.

Таким образом, дончане набрали в 52 матчах регулярного первенства 72 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Впереди их ждет борьба за Кубок надежд, утешительный турнир Континентальной хоккейной лиги, который не разыгрывался ранее. Этот трофей учрежден только в нынешнем сезоне.