Украинец выиграл этап кубка мира по фехтованию

Как сообщили УНИАН в Национальной федерации фехтования Украины (НФФУ), соответствующие трофеи разыгрывались 15-16 февраля в немецком Ханденхайме.

В полуфинале Б.Никишин выиграл у итальянца Энрико Гароцца (15:11), а в финале получил победу над французом Урлишем Робер (14:11).

Двух метких уколов не хватило еще одному украинцу Олегу Соколову, чтобы попасть в четверку медалистов турнира. В четвертьфинале О.Соколов со счетом 13:15 уступил Урлишу Робер.

Как отметили в НФФУ, за 60-тий Кубка Ханденхайма соревновалось рекордное количество участников - 261 спортсмен из 46 стран мира.