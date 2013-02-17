Украинец выиграл этап кубка мира по фехтованию
19:48, 17 февраля 2013Спорт
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Украинский спортсмен Богдан Никишин стал победителем этапа кубка мира по фехтованию на шпагах и обладателем престижного 60-го Кубка Ханденхайма.
Никишин одержал победу на этапе кубка мира / Фото: nffu.org.ua
Как сообщили УНИАН в Национальной федерации фехтования Украины (НФФУ), соответствующие трофеи разыгрывались 15-16 февраля в немецком Ханденхайме.
В полуфинале Б.Никишин выиграл у итальянца Энрико Гароцца (15:11), а в финале получил победу над французом Урлишем Робер (14:11).
Двух метких уколов не хватило еще одному украинцу Олегу Соколову, чтобы попасть в четверку медалистов турнира. В четвертьфинале О.Соколов со счетом 13:15 уступил Урлишу Робер.
Как отметили в НФФУ, за 60-тий Кубка Ханденхайма соревновалось рекордное количество участников - 261 спортсмен из 46 стран мира.
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