Украинские мужчины тоже проехали мимо пьедестала на ЧМ по биатлону

В чешском Нове-Место завершился чемпионат мира по биатлону. В последней гонке соревнований – мужском масс-старте – украинец Андрей Дериземля не смог побороться за награды, финишировав на 20-м месте, сообщает корреспондент УНИАН.

В гонку с участием 30 сильнейших спортсменов мира на данный момент украинец А. Дериземля классифицировался под 23-м номером. Впрочем, ни в скорости прохождения трассы, ни в меткости стрельбы он не смог на равных соперничать с лидерами.

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Уже на первом огневом рубеже в положении лежа он допустил промах и покинул рубеж на 22-м месте. Правда, на второй «лежке» украинец отработал идеально и слегка поправил свое положение, выйдя на 14-е место и на 16 секунд отставая от лидера. Окончательно утратил все надежды на борьбу за медали А. Дериземля на третьей стрельбе уже в «стойке». Допустив три промаха, он сам себя вычеркнул из числа вероятных претендентов на награды. А на заключительном огневом рубеже, уже успокоив нервы, отстрелял без промахов и ушел на дистанцию 20-м. Финишировал украинец также 20-м месте, с отставанием от победителя в 1 мин. 47,5 сек.

Чемпионом мира в заключительной гонке стал норвежец Тарей Бё, вторым пересек финишную черту россиянин Антон Шипулин, третьим – еще один норвежец – Эмиль Хегле Свендсен.

Как сообщал УНИАН, на завершившемся чемпионате мира в Нове-Место удачно выступила женская сборная Украины, завоевав пять наград – золотую, серебряную и три бронзовые. Мужская часть украинской сборной не завоевала ни одной медали. Безоговорочным победителем соревнований, стала сборная Норвегии, чьи представители на этом мировом форуме выиграли 8 гонок из 11.