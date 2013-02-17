В массовом старте на ЧМ по биатлону украинки остались без наград

Как передает корреспондент УНИАН, в этом виде соревнований украинская команда осталась без наград.

В гонке с массового старта участвуют 30 лучших на данный момент спортсменок мира по рейтингу Международного союза биатлонистов и результатам выступлений на чемпионате мира. Украину в этой гонке представляли три спортсменки, завоевавшие ранее в общей сложности пять наград мирового первенства. На дистанцию вышли Елена Пидгрушная и сестры Валентина и Виктория Семеренко.

На первом огневом рубеже идеально отстреляли Виктория Семерено и Е.Пидгрушная, которые закрепились в группе лидеров. После второй стрельбы в группе лидеров осталась только Е.Пидгрушная, отстрелявшая опять «на ноль». Виктория Семеренко допустила один промах, а Валентина Семеренко допустила на двух огневых рубежах в положении лежа пять промахов.

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Соперничать по скорости у Е.Пидгрушной с лидерами получалось плохо и рассчитывать приходилось только на идеальную стрельбу в стойке. Но уже на третьем огневом рубеже она допустила промах, уйдя на дистанцию после штрафного круга седьмой, с отставанием в 41 сек. В то же время идеально отстреляла Виктория Семеренко, которая за счет многочисленных промахов соперниц сумела подтянуться к лидерам – 4-е место и отставание в 34 секунды.

На заключительной «стойке» Виктория Семеренко допустила еще один промах и покинула рубеж после штрафного круга на шестом месте с отставанием в 53.9 секунды. Промах допустила и Е.Пидгрушная, которая уже отстала более чем на минуту.

Чемпионкой мира в этой дисциплине стала белорусская спортсменка Дарья Домрачева. Второе место - у норвежки Туры Бергер, третье сенсационно заняла молодая польская спортсменка Моника Хойнич. Виктория Семеренко заняла 4-е место, Е.Пидгрушная – 11-е, а Валентина Семеренко сошла с дистанции после третьего огневого рубежа.

Как сообщал УНИАН, последняя гонка чемпионата мира – мужской масс-старт – начнется сегодня в Нове-Место в 16.00 по киевскому времени. В ней участвует один представитель Украины - Андрей Дериземля.

Ранее Е.Пидгрушная стала чемпионкой мира по биатлону в спринтерской гонке, Виктория Семеренко завоевала «бронзу».

Также Е.Пидгрушная заняла третье место в гонке преследования.

Кроме того, Валентина Семеренко завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке.

После этого участницы сборной Украины завоевали серебряные награды в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону.