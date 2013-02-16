Зидан трудоустроится в Реале
16:59, 16 февраля 2013Спорт
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Зинедин Зидан станет тренером молодежной команды мадридского ”Реала”.
Зидан будет тренировать молодежь / Фото: Raphaël Labbé из Википедии
Известный футболист Зинедин Зидан, который завершил выступать в 2006 году, станет тренером молодежной команды мадридского ”Реала”.
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на испанскую прессу.
По предварительным данным, знаменитый француз сменит на этом посту своего бывшего одноклубника Фернандо Морьентеса, который собирается продолжить дальнейшую работу в испанской федерации футбола.
За время своей спортивной карьеры Зидан был трижды признан ФИФА лучшим игроком мира.
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