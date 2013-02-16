Украина может получить от 20 до 50 лицензий на Игры в Сочи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Бубка сказал на заседании Национального олимпийского комитета Украины, на котором были обсуждены планы участия украинских спортсменов в Играх в Сочи.

"Сегодня сложно прогнозировать, сколько мы завоюем медалей на Играх в Сочи, но мы, прежде всего, должны заботиться о как можно большем количестве участников под украинским флагом. Думаю, что украинские спортсмены завоюют от 20 до 50 лицензий на Игры. На прошлых зимних Олимпиадах у нас было до 50 участников", - отметил президент НОК.

Также С.Бубка коснулся финансовых вопросов подготовки к Играм: "Проектом бюджета НОК Украины предусмотрено 11 млн грн на программу подготовки к сочинской Олимпиаде. Кроме того, у нас есть так называемый костяк сборной, группа из 20 спортсменов, на которых мы рассчитываем в плане завоевания высоких мест. Все они входят в число лидеров в своих дисциплинах на мировой арене. Минимум, входят в десятку лучших. Они с ноября 2012 года получают ежемесячные стипендии в эквиваленте 750 долларов каждый. И будут получать их до февраля 2014 года, когда и состоятся Игры. Общий бюджет программы подготовки составляет 2 млн грн".

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На заседании НОК также была утверждена кандидатура Нины Уманец в качестве шефа миссии НОК Украины на Играх в Сочи. В этой связи С.Бубка отметил, что данная кандидатура является оптимальной, так как Н.Уманец имеет большой опыт в данной деятельности, неоднократно возглавляла миссии Украины как на летних, так и на зимних Играх. Члены НОК поддержали кандидатуру Н.Уманец единогласно.

Говоря о своих первоочередных задачах, шеф миссии отметила, что уже побывала в Сочи в составе делегации НОК Украины: "Мы определились с местом проживания украинских атлетов. И в прибрежной зоне, где будет основная Олимпийская деревня, и в горах Красной поляны, где будут жить представители лыжных дисциплин, включая биатлонистов, условия отличные. Также мы увидели все основные спортивные объекты будущих Игр, большинство из которых уже сданы в эксплуатацию. Впечатление очень сильное, видно, как организаторы стараются поразить через год гостей Игр. Следующая моя задача, как шефа миссии, пройти процесс аккредитации команды и официальной делегации на Игры. Процесс рутинный, все идет своим чередом".

Как сообщал УНИАН, зимние Олимпийские игры 2014 года пройдут в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года.