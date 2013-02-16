В Украине впервые пройдут лыжные соревнования среди священников

Об этом сообщили УНИАН в Украинском католическом университете во Львове, который выступил одним из организаторов соревнований «Кубок Блаженного Иосафата Коциловского».

Как отмечается в сообщении, соревнования проводят, чтобы популяризировать здоровый образ жизни с использованием примера духовенства. Организаторами соревнований являются Львовская и Ивано-Франковская митрополии и Коломыйско-Черновицкая епархия УГКЦ, Украинский католический университет.

Соревнования пройдут в следующих категориях: священники; студенты (семинаристы и миряне); семьи (родители-дети, супруги, два человека). После завершения соревнований состоится награждение победителей.

В январе лыжные соревнования для духовенства состоялись в Польше.