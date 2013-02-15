Немецкие СМИ: Переход Арнаутович в киевское Динамо неизбежен

Футболист Марко Арнаутович все ближе к официальному переходу в киевское «Динамо», отмечают эксперты немецкого издания Bild в сегодняшнем номере.

По сведениям источника издания, киевляне готовы платить звезде бременского «Вердера» три миллиона евро «чистыми», что для игрока, который получает два миллиона, а после платит непомерные немецкие налоги, очень заманчивое предложение.

Сам М.Арнаутович не отрицает интерес к своей персоне. «Переговоры идут. Останусь ли я? Очень трудное решение для меня. Для меня всегда болельщики клуба были главными. Сейчас я готовлюсь к игре против «Фрайбурга» в субботу и все мысли сосредоточены на этом. Я пока не хочу говорить на эту тему», - признается австрийский форвард немецкого клуба.

Отметим, что контракт М.Арнаутовича с «Вердером» заканчивается в 2014-м году и продлевать руководство клуба его не будет. Поэтому для бременцев продажа игрока просто необходима, чтобы иметь возможность заработать хоть что-то. На трансферном рынке в данный момент форварда оценивают в 8 миллионов евро.

Как сообщал УНИАН, в последние дни киевское "Динамо" активно играет на трансферном рынке, пытаясь заполучить высококлассного форварда, которого так не хватает команде Олега Блохина. В частности, наряду с М.Арнаутовичем, муссируются слухи о скорой покупке киевлянами аргентинского нападающего итальянского "Лацио" Мауро Сарате. Трансферное окно в Украине продлится до конца февраля.