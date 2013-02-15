Украинки завоевали серебро на ЧМ по биатлону

Как передает корреспондент УНИАН, первые два этапа, как и ожидалось, оказались самыми сложными для сборной Украины.

Юлия Джима допустила один промах на стрельбе стоя, что вместе с не очень быстрым ходом по дистанции привело к отставанию в 28,7 сек. от лидера. Бежавшая следом за ней Вита Семеренко допустила два промаха из положения лежа и ситуация стала критической - 11-е место и 40 сек. отставания. Но затем она собралась, не допустила ни одного промаха на "стойке" и передала эстафету шестой, с отставанием в 28,9 сек.

Все перевернулось на третьем этапе, когда Валентина Семеренко отстреляла с одним промахом, но отлично проехала дистанцию, уступив молодой немецкой биатлонистке Лауре Дельмайер всего 3,3 сек. А на решающем четвертом этапе лицом к лицу сошлись чемпионка мира в спринте Елена Пидгрушная и опытнейшая немка Андреа Хенкель. До второй стрельбы они шли синхронно. А на последнем в этой эстафете огневом рубеже Е.Пидгрушная допустила один промах, тогда как немка два. Дальнейшая борьба на дистанции происходила уже между Е.Пидгрушной и норвежкой Торой Бергер, сумевшей не только нивелировать большое временное отставание, но и хорошо отстрелять. По скорости норвежка превзошла украинку, завоевав золотую медаль. «Бронза» - у сборной Италии.