Сборная Украины по бадминтону не прорвалась дальше 1/4 чемпионата Европы

Сегодня в Раменском (Россия) состоялись матчи 1/4 финала командного чемпионата Европы по бадминтону, в одном из которых сборная Украины проиграла команде Англии - 1:3. Об этом сообщил официальный сайт Федерации бадминтона Харьковской области.

В первом поединке бронзовые призеры недавнего чемпионата Украины в миксте Валерий Атращенков и Анна Кобцева уступили Эндрю Эллису и Дженни Уоллворк в трех партиях – 21:15, 16:21, 19:21. Во втором матче чемпион Украины 2013 года Дмитрий Завадский проиграл Радживу Усефу – 15:21, 14:21. Вернула интригу чемпионка Украины Лариса Грига, которой противостояла Сара Уокер. В первой партии Грига победила на тай-брейке – 25:23. Во второй партии англичанка взяла реванш со счетом 21:18. Однако решающая партия (21:17) и матч остались за украинской спортсменкой. Ставший заключительным матч в мужской парной категории у Валерия Атращенкова и Дмитрия Завадского достаточно легко выиграли Крис Эдкок с Эндрю Эллисом – 21:14, 21:15. Это означало общую победу англичан со счетом 3:1.

Сенсационный выход сборной Украины в четвертьфинал чемпионата Европы стал самым крупным успехом отечественного бадминтона за последние годы. По индивидуальному рейтингу спортсменов наша команда была одним из явных аутсайдеров соревнований. Тем не менее, на групповом этапе соревнований в подмосковном Раменском украинцы разгромили команду Белоруссии (5:0), чуть менее уверенно обыграли бельгийцев (4:1) и в напряженной борьбе уступили шведам (2:3).