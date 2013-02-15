Из-за невыплаченной зарплаты футболистам «Оболони» завели уголовное дело

Прокуратура Оболонского района Киева открыла уголовное производство в отношении должностных лиц футбольного клуба «Оболонь» за безосновательную невыплату заработной платы в размере почти 7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Оболонского района столицы.

Как отмечается в сообщении, прокурорской проверкой установлено, что 75 футболистов и 7 тренеров футбольного клуба «Оболонь» до сих пор не получили зарплату за август-ноябрь прошлого года. Размер задолженности составляет почти 7 млн. грн.

Хотя, как выяснилось, деньги у организации были, но должностными лицами клуба они были использованы не на выплату зарплаты, а на оплату услуг агентов, охраны, приобретение горючего, запасных частей, спорттоваров и др., говорится в сообщении.

Сведения об уголовном правонарушении в отношении должностных лиц ФК «Оболонь» внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса («невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат») поручено Оболонскому райуправлению милиции.