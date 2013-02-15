ЧМ по биатлону: в сборной Украины определились, кто побежит первой в эстафете

За несколько часов до начала женской эстафеты в программе Чемпионата мира по биатлону тренерский штаб сборной Украины определился со стартером в составе команды, которым станет Юлия Джима, сообщает официальный сайт Федерации биатлона Украины.

Эстафету у Ю.Джимы подхватит Виктория Семеренко, на третьем этапе побежит Валентина Семеренко, а финишировать будет новоиспеченная чемпионка мира-2013 в спринте Елена Пидгрушная.

Организаторы соревнований присвоили сборной Украины 4-й порядковый номер, согласно рейтингу ее выступлений на этапах Кубка мира в этом сезоне. Впрочем, судя по тем результатам, которые команда демонстрирует на мировом первенстве, она может претендовать и на медали наивысшего достоинства.

Основными конкурентками, по традиции, станут команды Норвегии, России и Германии. Так они расставлены в рейтинге.

Напомним, что женская эстафета стартует в чешском Нове-Место сегодня в 18.15 по киевскому времени.