Блохину стыдно за ”Динамо”

Главный тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин уверяет, что в оставшихся матчах отборочного цикла Евро 2008 его подопечные дадут бой сборным Литвы и Франции. «Можете не спрашивать - сражаться команда будет до последней секунды отборочного цикла», сказал Олег Блохин, который вчера отметил 55-летний юбилей, в интервью газете "Команда". Прогнозировать, кто выйдет из нашей группы на чемпионат Европы тренер не стал, однако отметил, что «мы, естественно, постараемся сделать так, чтобы третьими лишними стали французы». Блохин также признался, что для него последняя игра в этом групповом турнире будет очень принципиальной.

Касаясь болезненной темы нынешнего состояния киевского "Динамо" юбиляр отметил, что за игру команды ему стыдно, однако обсуждать действия своих коллег отказался: «Стыдно. Но я вам отвечаю как бывший динамовец, а не как тренер сборной. Досконально не знаю всех причин, из-за которых сложилась подобная ситуация, но я всегда говорил, что такой бренд не должен опускаться ниже определенного уровня. Те люди, которые сейчас играют за команду, должны понимать, что выступают они не просто в профессиональном клубе, а в киевском "Динамо" и навсегда останутся в его истории.

Ну а как тренеру, как специалисту мне бы не хотелось обсуждать то, что делает мой коллега. Это будет некорректно. Хотя свои мысли у меня, конечно же, есть», - сказал Блохин

Тренер уточнил, что к нему никто из руководителей киевского клуба с предложением возглавить команду не обращался.