Украина закрепилась на седьмом месте в рейтинге УЕФА

В обновленном рейтинге УЕФА, по итогам еврокубковой недели, Украина по-прежнему находится на седьмом месте, немного не дотягивая до Португалии, но опережая Голландию и Россию.

Новая таблица опубликована на официальном сайте УЕФА.

На этой неделе четыре украинских клуба добыли лишь три ничьи, при одном поражении. Это позволило увеличить показатель нашей страны в таблице коэффициентов УЕФА до 9.333 балла. Однако в долгосрочной перспективе этот показатель крайне низок.

Один из главных конкурентов - российские клубы - накануне одержали три победы над сильными соперниками в Лиге Европы, представителями национальных чемпионатов Англии, Германии и Испании. Это практически гарантирует россиянам по итогам сезона место не ниже 8-го даже без учета того, что и на следующих этапах соревнований россияне могут набрать очки.

Что касается голландских клубов, то единственный их представитель в еворокубках на данный момент, амстердамский "Аякс", также выиграл.

Украина, судя по динамике выступления своих клубов и представителей стран ближайших конкурентов, по итогам сезона опустится на девятое место.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля донецкий "Шахтер" сыграл вничью в Лиге чемпионов с немецкой "Боруссией" (2:2), а 14 февраля киевское "Динамо" сыграло вничью с французским "Бордо" (1:1), харьковский "Металлист" - с английским "Ньюкаслом" (0:0), а днепропетровский "Днепр" уступил швейцарскому "Базелю" (0:2).