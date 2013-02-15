Блохин: Ножки у игроков еще «тяжелые», потому и не забили

Об этом он сказал на послематчевой пресс-конфренции, сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

"Мы противостояли команде, которая находится в тонусе и постоянно играет в чемпионате Франции. Вы сами видели, сколько мы создали моментов с «Бордо» - коллективом, который очень организованно играет в обороне. Считаю, что наша команда хорошо подготовилась за период сборов. После игры посмотрим видео. Решим, над чем нужно поработать, что поправить. А почему не забили больше? Весна, день влюбленных… Ножки у игроков еще «тяжелые». Потому и не забили", - сказал тренер.

Блохин также добавил, что за короткий срок невозможно создать команду, которую все хотят видеть.

"В целом, мы сыграли на своем уровне", - резюмировал наставник.

Как сообщал УНИАН, первый официальный матч в 2013 году киевское "Динамо" сыграло вничью - 1:1.