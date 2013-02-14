«Металлист» сыграл вничью, «Днепр» - проиграл

В английском Ньюкасле и швейцарском Базеле завершились матчи 1/16 финала Лиги Европы, в которых «Металлист» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0), а «Днепр» проиграл «Базелю» со счетом 0:2, сообщает корреспондент УНИАН.

Матч в Базеле прошел под аккомпанемент снегопада, что значительно усложняло игру обеим команд и спутало карты тренерам в их схемах. При таких погодных условиях приходилось упрощать игру донельзя и, в большей мере, уповать на удачу. В данном случае, больше повезло хозяевам поля. Оранжевый мяч, припасенный как раз для игры в таких погодных условиях, дважды побывал в воротах. И оба раза в тех, которые защищал голкипер «Днепра» Ян Лаштувка. В середине первого тайма, на 26-й минуте Валентин Штокер поразил ворота с близкого расстояния после острого и точного паса капитана швейцарской команды Марко Штреллера. А уже во втором тайме, на 68-й минуте, сам М. Штреллер опередил защитников и головой переправил мяч в дальний угол ворот.

Игра показала, что долгий зимний перерыв и отсутствие игровой практики в официальных матчах не пошли на пользу «Днепру». В отличие от других полпредов украинского футбола в еврокубках днепропетровцы не смогли как следует подготовиться к старту второй части сезона с помощью тренировочных сборов и контрольных матчей.

«Металлист», напротив, проявил себя в Ньюкасле с лучшей стороны. С первых минут матча харьковчане активно прессинговали соперника на чужой половине поля и даже создали несколько опасных моментов. Впрочем, до взятия ворот дело не дошло. А после перерыва уже англичане взяли инициативу в свои руки. Здесь дело до забитых голов дошло, но судьи не решались зафиксировать взятие ворот из-за сомнительных офсайдов. Телевизионный повтор показывал, что сенегальский легионер «Нюкасла» Паписс Сиссе находился на грани офсайда, но, все-таки, в правильном положении. В итоге, англичанам так и не удалось воспользоваться преимуществом своего поля и взломать оборону противника.

Ничейный исход можно назвать оптимальным в данной ситуации для команды Мирона Маркевича.

Ответные игры в обеих парах состоятся ровно через неделю, 21 февраля, в Днепропетровске и Харькове. И шансы «Металлиста» на общий успех после первых матчей расцениваются гораздо выше, чем у «Днепра».

Остальные матчи

Интер - Клуж 2:0

Тоттенхэм - Лион 2:1

Боруссия М - Лацио 3:3

Атлетико - Рубин 0:2

Штутгарт - Генк 1:1