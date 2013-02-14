Динамо не смогло дожать Бордо

В Киеве завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Динамо» принимало французский «Бордо» и сыграло вничью – 1:1, сообщает корреспондент УНИАН.

Первый официальный матч в 2013 году получился для киевской команды крайне сложным. Вместе с тем, было видно, что подопечные Олега Блохина сумели в товарищеских матчах и на тренировочных сборах набрать хорошую игровую форму, чем нивелировали преимущество французов в игровой практике в официальных матчах.

Основные события матча произошли в середине первого тайма. На 20-й минуте счет открыли киевские динамовцы. Тайе Тайво блестяще навесил с правого фланаг, а Лукман Аруна завершил комбинацию не менее эффектным ударом. Шансов у вратаря отбить этот мяч не было – 1:0. Но уже спустя три минуты французы охладили пыл киевской команды и ее болельщиков. Грегори Сертик у углового флажка обыграл сразу двух защитников «Динамо» и отдал передачу в штрафную Людовику Обраньяку, который точно пробил в угол ворот – 1:1.

Самым реальным шансом забить победный гол во втором тайме не воспользовались хозяева. На 76-й минуте Олег Гусев бил пенальти, но мяч попал в перекладину ворот.

Ответный матч в этой паре команд состоится через неделю, 21 февраля в Бордо. Результативная ничья в Киеве делает фаворитом в этой паре французский клуб.

Результаты остальных матчей:

Анжи - Ганновер 3:1

Зенит - Ливерпуль 2:0

Наполи - Виктория Плзень 0:3

Леванте -Олимпиакос Пирей 3:0

Спарта (Прага) - Челси 0:1

Аякс - Стяуа 2:0

БАТЭ - Фенербахче 0:0

Байер - Бенфика 0:1